Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent merkezi ile Gebeceler ve Kocaöz beldelerindeki 9 adrese düzenlenen operasyonda, 9 tabanca, 7 tüfek, 10 şarjör, silah parçaları ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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