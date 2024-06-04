Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, ilkokul öğrencileriyle esnaf ziyaretinde bulundu

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Dünyaya Değer Katıyoruz" projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, ilkokul öğrencileriyle esnaf ziyaretinde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Dünyaya Değer Katıyoruz" projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle esnafı ziyaret etti.

        Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar İyilik Hareketi Derneği iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında ellerinde "Hayırlı İşler", "Bereketli Olsun" ve "Yeni bir gün yeni bir umut" yazılı pankartlar taşıyan öğrencilerle Uzunçarşı girişinde buluştu.

        Burada öğrencilerle esnaf ziyaretinde bulunan Yiğitbaşı, işletme sahipleriyle sohbet etti.

        Yiğitbaşı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, proje kapsamında yaklaşık 100 ilkokul öğrencisiyle güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

        Amaçlarının çocuklara insanlarla iletişim, nezaket kuralları ve geleneksel değerleri hatırlatmak olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Çocuklarımızın nezaket sözcüklerini, güzel ifadeleri yetişkinlerle, büyüklerle ve esnafımızla paylaşmalarını sağladık. Başlattığımız bu proje Uzunçarşı'daki esnaflarımızı çok mutlu etti. Girdiğimiz dükkanlardaki o mutluluğu, şaşkınlığı ve tebessümü görünce çok güzel bir iş başlattığımızı fark etmiş olduk." diye konuştu.

        Yiğitbaşı, "Dünyaya Değer Katıyoruz" projesini ilerleyen günlerde de Afyonkarahisar'da devam ettireceklerini, oluşturulacak güzel görsellerinde sosyal medya platformlarında paylaşılacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        ChatGPT'de erişim sorunu
        ChatGPT'de erişim sorunu
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
        Afyonkarahisar'da tarihi kale ve çevresinden 2 ton çöp toplandı
        Afyonkarahisar'da tarihi kale ve çevresinden 2 ton çöp toplandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı