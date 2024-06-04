Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, ilkokul öğrencileriyle esnaf ziyaretinde bulundu

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Dünyaya Değer Katıyoruz" projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle esnafı ziyaret etti.

Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar İyilik Hareketi Derneği iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında ellerinde "Hayırlı İşler", "Bereketli Olsun" ve "Yeni bir gün yeni bir umut" yazılı pankartlar taşıyan öğrencilerle Uzunçarşı girişinde buluştu.

Burada öğrencilerle esnaf ziyaretinde bulunan Yiğitbaşı, işletme sahipleriyle sohbet etti.

Yiğitbaşı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, proje kapsamında yaklaşık 100 ilkokul öğrencisiyle güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Amaçlarının çocuklara insanlarla iletişim, nezaket kuralları ve geleneksel değerleri hatırlatmak olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Çocuklarımızın nezaket sözcüklerini, güzel ifadeleri yetişkinlerle, büyüklerle ve esnafımızla paylaşmalarını sağladık. Başlattığımız bu proje Uzunçarşı'daki esnaflarımızı çok mutlu etti. Girdiğimiz dükkanlardaki o mutluluğu, şaşkınlığı ve tebessümü görünce çok güzel bir iş başlattığımızı fark etmiş olduk." diye konuştu.