Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 3 şarjör, 28 kartuş ve 60 fişek ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebeceler beldesinde bir düğün eğlencesinde İ.Ö. ile R.Ö'nün silahlarıyla havaya ateş ettiğini belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.