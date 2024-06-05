Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı.

Kentteki termal bir oteldeki festivalin açılış konserinde, Şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Çek solist Andrea Sulcova ve Frantisek Sladek Dörtlüsü sahne aldı.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, gruplarda yer alan sanatçılar birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür etti.