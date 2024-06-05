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        "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı

        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 00:12 Güncelleme: 05.06.2024 - 00:12
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        "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı
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        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı.

        Kentteki termal bir oteldeki festivalin açılış konserinde, Şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Çek solist Andrea Sulcova ve Frantisek Sladek Dörtlüsü sahne aldı.

        Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, gruplarda yer alan sanatçılar birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

        Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür etti.

        Başkadem, eski Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e plaket takdim etti.

        Festivalin açılış konserine, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, kurum amirleri ve sanatseverler katıldı.

        Okul söyleşilerinin de yer alacağı festival, 8 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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