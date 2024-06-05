Afyonkarahisar'da aracındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
Afyonkarahisar'da aracındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Afyonkarahisar'da aracındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Afyonkarahisar - Konya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada dedektör köpeğinin tepki verdiği içinde salça bulunan bidonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü S.K. gözaltına alındı.
Polislerce cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, buradan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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