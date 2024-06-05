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        Afyonkarahisar'da aracındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

        Afyonkarahisar'da aracındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:56 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:56
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        Afyonkarahisar'da aracındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da aracındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Afyonkarahisar - Konya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçtaki aramada dedektör köpeğinin tepki verdiği içinde salça bulunan bidonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü S.K. gözaltına alındı.

        Polislerce cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, buradan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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