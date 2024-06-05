Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Y.A. idaresindeki 06 FV 8960 plakalı hafif ticari araç, Bağcılar köyü Çobançeşme mevkisinde, Ş.G'nin kullandığı 42 U 0621 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Y.A. ile araçtaki Y.A. (26), E.A. (18), Ü.A. (24) ve M.A. hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.