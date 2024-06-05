Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da hayvan pazarlarında satışa çıkarılan kurbanlıklarda denetimler sürüyor

        Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan hayvanlara yönelik kontrol ve denetim yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da hayvan pazarlarında satışa çıkarılan kurbanlıklarda denetimler sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan hayvanlara yönelik kontrol ve denetim yapılıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın hayvan varlığı açısından Türkiye'de önemli bir konumda olduğunu söyledi.

        Kentte 1 milyon 100 bin civarında küçükbaş ile 355 bin büyükbaş bulunduğunu aktaran Parlak, "Şehrimizde çevre il ve ilçelerden besicilerin hayvan getirdiği merkeze bağlı Çayırbağ beldemiz ile Şuhut ilçemizde pazar yeri mevcut. Bu iki hayvan pazarımız satış hareketliliğinin yaşandığı noktalar. Afyonkarahisar'dan çevre illere kurbanlık için 40 bin civarında küçükbaş, 10 bin civarında da büyükbaş gönderiyoruz." diye konuştu.

        Parlak, kurbanlık hayvanlar için düzenlenmiş sağlık raporları ve kulak küpelerinin incelendiğini belirterek, "Hayvan pazar yerlerimizde kurumumuza bağlı veteriner hekimler, denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Bu süreçte vatandaşlardan gelen sorulara anında cevap veriyorlar. Ayrıca, kurbanlık alacak vatandaşların Tarım ve Orman Bakanlığının 'Tarım Cebimde' uygulamasını kullanmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da aracındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirilen sürüc...
        Afyonkarahisar'da aracındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirilen sürüc...
        Afyonkarahisar'da termal oteller gurbetçilerin de gelmesiyle bayrama dolu g...
        Afyonkarahisar'da termal oteller gurbetçilerin de gelmesiyle bayrama dolu g...
        "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı
        "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı
        İscehisar'da "Hayat boyu öğrenme" yürüyüşü yapıldı
        İscehisar'da "Hayat boyu öğrenme" yürüyüşü yapıldı
        Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı