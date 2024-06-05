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        Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından yıl sonu karma sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:42
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        Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından yıl sonu karma sergisi açıldı.

        Kurum binasında "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kursiyerlerin yıl içinde hazırladığı çalışmaların yer aldığı karma serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, açılışta yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Müdürü Semra Güzbey'in öncülüğünde kursiyerler tarafından oluşturulan serginin hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

        Emekli olacak kurum müdürü Güzbey'e, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

        Konuşmaların ardından sergininaçılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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