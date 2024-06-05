Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Emekli olacak kurum müdürü Güzbey'e, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, açılışta yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Müdürü Semra Güzbey'in öncülüğünde kursiyerler tarafından oluşturulan serginin hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından yıl sonu karma sergisi açıldı.

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