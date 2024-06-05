"24. Afyonkarahisar Caz Festivali" devam ediyor
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" sürüyor.
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" sürüyor.
Kentteki termal bir oteldeki festivalde, Radim Prıdal ile Ondrej Krız üçlüsü sahne aldı.
Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, gruplarda yer alan sanatçılar birbirinden güzel eserleri seslendirdi.
Konsere, sanatseverler katıldı.
Festival, 8 Haziran'da sona erecek.
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