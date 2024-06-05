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        "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" devam ediyor

        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 23:09 Güncelleme: 05.06.2024 - 23:09
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        "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" devam ediyor
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        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" sürüyor.

        Kentteki termal bir oteldeki festivalde, Radim Prıdal ile Ondrej Krız üçlüsü sahne aldı.

        Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, gruplarda yer alan sanatçılar birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

        Konsere, sanatseverler katıldı.

        Festival, 8 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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