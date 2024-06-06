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        Afyonkarahisar'da 99 bin 780 makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da 99 bin 780 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:40
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        Afyonkarahisar'da 99 bin 780 makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da 99 bin 780 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, belirlenen adres ve iş yerinde yaptığı aramada, 99 bin 780 makaron, 40 kilo 327 gram tütün, 11 kilo 200 gram nargile tütünü, elektronik sigara ve 18 likit ele geçirdi.

        Adreslerdeki A.A. ile İ.G'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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