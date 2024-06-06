Afyonkarahisar'da 99 bin 780 makaron ele geçirildi

Ekipler, belirlenen adres ve iş yerinde yaptığı aramada, 99 bin 780 makaron, 40 kilo 327 gram tütün, 11 kilo 200 gram nargile tütünü, elektronik sigara ve 18 likit ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

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