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        Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliğinde 224 sikke ve obje ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 224 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:31
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        Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliğinde 224 sikke ve obje ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 224 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde A.A'nın adresinde tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 224 sikke ve obje, 2 dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        A.A, hakkında adli işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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