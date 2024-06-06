Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliğinde 224 sikke ve obje ele geçirildi
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 224 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 224 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde A.A'nın adresinde tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 224 sikke ve obje, 2 dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
A.A, hakkında adli işlem uyguladı.
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