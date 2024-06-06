Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliğinde 224 sikke ve obje ele geçirildi

Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 224 sikke ve obje, 2 dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde A.A'nın adresinde tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.