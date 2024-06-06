Afyonkarahisar'ın ilçelerinde yıl sonu sergileri açıldı

Pazarağaç beldesindeki ilkokulda el sanatları sergisinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından Kılıçtürk ve Kılınçarslan sergiyi gezdi, usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.

İscehisar'daki serginin açılışı ise İlçe Kaymakam Özlem Kılıçtürk ve Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan tarafından yapıldı.

Sergilerde, ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezleri tarafından yıl boyunca kursiyelerin yaptığı el emeği ürünler yer aldı.

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