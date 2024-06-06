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        Afyonkarahisar'ın ilçelerinde yıl sonu sergileri açıldı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı, İscehisar ve Çay ilçelerinde "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergileri açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:55
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        Afyonkarahisar'ın ilçelerinde yıl sonu sergileri açıldı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı, İscehisar ve Çay ilçelerinde "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergileri açıldı.

        Sergilerde, ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezleri tarafından yıl boyunca kursiyelerin yaptığı el emeği ürünler yer aldı.

        Sandıklı'daki Düğün Salonu'nda açılan sergiye, İlçe Kaymakam Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, kurum amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Konuşmaların ardından sergi gezildi.

        - İscehisar

        İscehisar'daki serginin açılışı ise İlçe Kaymakam Özlem Kılıçtürk ve Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan tarafından yapıldı.

        Konuşmaların ardından Kılıçtürk ve Kılınçarslan sergiyi gezdi, usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.

        - Çay

        Pazarağaç beldesindeki ilkokulda el sanatları sergisinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

        Türk ve Uçak'ın konuşmalarının ardından sergi gezildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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