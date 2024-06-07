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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        İscehisar'da çevre haftası dolayısıyla ilçe genelinde temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:15
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        İscehisar'da çevre haftası dolayısıyla ilçe genelinde temizlik çalışması yapıldı.

        İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde temizlik seberberliği başlattıklarını söyledi.

        Temiz çevrenin önemine dikkat çeken Kılınçarslan, "Amacımız ilçemizde bir farkındalık oluşturmak. Bu tür çalışmalar, toplumun yaşam kalitesini ve çevre bilincinin artırması açısından çok önemli. Güzel İscehisarımızı birlikte temizleyip, birlikte koruyacağız." ifadesini kullandı.

        Kılınçarslan, temizlik seferberliğine katılım sağlayan muhtarlara, esnafa, personellerine ve ilçe halkına teşekkür etti.

        - Sandıklı'da oku-sor etkinliği

        Sandıklı'nın Sorkun köyünde oku-sor etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Sorkun Ortaokul Müdürü Alaattin Coşkun, programda konuşma yaptı.

        Etkinlikte öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu, daha sonra da hazırlanan standlar gezildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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