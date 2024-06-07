Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Etkinlikte öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu, daha sonra da hazırlanan standlar gezildi.

Kılınçarslan, temizlik seferberliğine katılım sağlayan muhtarlara, esnafa, personellerine ve ilçe halkına teşekkür etti.

Temiz çevrenin önemine dikkat çeken Kılınçarslan, "Amacımız ilçemizde bir farkındalık oluşturmak. Bu tür çalışmalar, toplumun yaşam kalitesini ve çevre bilincinin artırması açısından çok önemli. Güzel İscehisarımızı birlikte temizleyip, birlikte koruyacağız." ifadesini kullandı.

İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde temizlik seberberliği başlattıklarını söyledi.

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