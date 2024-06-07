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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:50 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:50
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

        Ö.S, (24) idaresindeki 06 AG 1306 plakalı otomobil, Emirdağ ilçesi Topdere Kavşağı yakınlarında refüje devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki R.S, (82) S.Ş. (79) ile D.S. (51) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kent merkezi ile Bolvadin ilçesindeki kazalarda da 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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