Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
Ö.S, (24) idaresindeki 06 AG 1306 plakalı otomobil, Emirdağ ilçesi Topdere Kavşağı yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki R.S, (82) S.Ş. (79) ile D.S. (51) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kent merkezi ile Bolvadin ilçesindeki kazalarda da 2 kişi yaralandı.
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