Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        24. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı 4 grup konser verdi

        Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin dördüncü gününde "Andrea Sulcova Üçlüsü", "Lewis Creaven Üçlüsü", "Ondrej Kabrna Üçlüsü" ve "Michal Wroblewski Üçlüsü" sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 01:00 Güncelleme: 08.06.2024 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        24. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı 4 grup konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin dördüncü gününde "Andrea Sulcova Üçlüsü", "Lewis Creaven Üçlüsü", "Ondrej Kabrna Üçlüsü" ve "Michal Wroblewski Üçlüsü" sahne aldı.

        Kentteki termal bir otelde düzenlenen festivalde, Çekya'nın başkenti Prag'ta kurulan söz konusu gruplardaki sanatçılar, gitar, piyano, saksafon ve davul enstrümanlarıyla sanatseverlerle buluştu.

        "Andrea Sulcova Üçlüsü", "Lewis Creaven Üçlüsü", "Ondrej Kabrna Üçlüsü" ve "Michal Wroblewski Üçlüsü" grupları, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

        Hüseyin Başkadem, konserde yaptığı konuşmada, festivalin üçüncü günkü programının hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelendiğini söyledi.

        Konserlerde grupların solist sanatçılarının kendi bestelerini çaldığını dile getiren Başkadem, "Orta Avrupa ülkelerindeki caz kültürünün kendi ekolleri bulunuyor. Özellikle Çekyalı sanatçıların eğitimleri çok iyidir. Bir süre sonra klasik caz yaparken kendi müziklerini yaratmaya başlıyorlar."diye konuştu.

        Sanatseverler de Çekyalı grupların konserlerine ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Ünlü uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
        Ünlü uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Başkent'te sağanak yağış
        Başkent'te sağanak yağış
        Belçika'da öğrencilerden Filistin'e destek gösterisi
        Belçika'da öğrencilerden Filistin'e destek gösterisi
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
        Çekyalı sanatçı Andrea Sulcova caz müziğinde yeni şeyler yapmak istiyor:
        Çekyalı sanatçı Andrea Sulcova caz müziğinde yeni şeyler yapmak istiyor:
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        İçişleri Bakanlığı talimatıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal...
        İçişleri Bakanlığı talimatıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal...
        Mühürlenen spor salonu işletmecisi şikayet etti, belediye başkanının ifades...
        Mühürlenen spor salonu işletmecisi şikayet etti, belediye başkanının ifades...