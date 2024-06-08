24. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı 4 grup konser verdi

Konserlerde grupların solist sanatçılarının kendi bestelerini çaldığını dile getiren Başkadem, "Orta Avrupa ülkelerindeki caz kültürünün kendi ekolleri bulunuyor. Özellikle Çekyalı sanatçıların eğitimleri çok iyidir. Bir süre sonra klasik caz yaparken kendi müziklerini yaratmaya başlıyorlar."diye konuştu.

Kentteki termal bir otelde düzenlenen festivalde, Çekya'nın başkenti Prag'ta kurulan söz konusu gruplardaki sanatçılar, gitar, piyano, saksafon ve davul enstrümanlarıyla sanatseverlerle buluştu.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin dördüncü gününde "Andrea Sulcova Üçlüsü", "Lewis Creaven Üçlüsü", "Ondrej Kabrna Üçlüsü" ve "Michal Wroblewski Üçlüsü" sahne aldı.

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