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        İngiliz gitarist Lewis Creaven, müzik kariyerini eşine göre şekillendirdiğini söyledi:

        ARİF YAVUZ - Evlendikten sonra Çekya'ya yerleşen 31 yaşındaki İngiliz gitarist Lewis Creaven, müzik kariyerini yapımcı olan eşine göre planladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:17
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        İngiliz gitarist Lewis Creaven, müzik kariyerini eşine göre şekillendirdiğini söyledi:
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        ARİF YAVUZ - Evlendikten sonra Çekya'ya yerleşen 31 yaşındaki İngiliz gitarist Lewis Creaven, müzik kariyerini yapımcı olan eşine göre planladığını söyledi.

        Küçük yaşta müziğe başlayan Creaven, 15 yılı aşkın blues ve caz alanında çalışmalarını sürdürdü.

        Çeşitli ülkelerde konserler veren Creaven, evlendikten sonra hayatını eşine göre şekillendirdi.

        24. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali için geldiği kentte ismini taşıyan grubuyla konser veren gitarist Creaven, müzik çalışmalarıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        - Eşiyle birlikte çalıştığı zamanlar oluyor

        Creaven, müziğin kendisi için tutku olduğunu söyledi.

        Müzik alanında kendisini sürekli geliştirmek istediğini dile getiren Creaven, "İngiltere'nin Bristol şehrinde yaşıyordum. Hayatımın kadınıyla 5 yıl önce Çekya'da turnede tanıştım. Evlendikten sonra 4 yıl önce aşkım için Prag'a yerleştim. Eşim de yapımcı zaten, birlikte sanatın içindeyiz. Müzik hayatımı aşkıma göre şekillendirdim. Hep eşimin yanında, Prag'da kalacağım. Birlikte çalıştığımız zamanlar oluyor." ifadelerini kullandı.

        Caz müzik konusunda Çekya'nın ileri seviyede olduğunu anlatan Creaven, "Bu anlamda ülkede çok sayıda müzik okulu ve konservatuvar var. Müzisyenlerin hepsi de çok eğitimli." dedi.

        Creaven, Orta Avrupa ülkelerinde sürekli konserler verdiğini belirterek, "Kariyer hedefimi uzun soluklu olarak Çekya'da planladım. Grubumda birlikte çalıştığımız Çekyalı müzisyenler de yakın dostlarım. Birlikte ilk kez Afyonkarahisar'daki caz festivaline katıldık. Burada da çok iyi caz müzisyenlerinin olduğunu gördüm. Burada konser vermekten çok mutluyum, yine davet edilirsem eşimle katılırım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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