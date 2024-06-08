Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 12 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.
A.Ş. (64) idaresindeki 38 UD 251 plakalı otomobil, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü yakınlarında A.Ö'nün (30) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Gökçealan köyü yakınlarında da başka bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinde üç kazada 3 kişi, Dinar'ın Tatarlı beldesinde 2 çocuk ile Emirdağ ilçesinde 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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