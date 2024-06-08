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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 12 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:53
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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 12 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.

        A.Ş. (64) idaresindeki 38 UD 251 plakalı otomobil, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü yakınlarında A.Ö'nün (30) kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Gökçealan köyü yakınlarında da başka bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kent merkezinde üç kazada 3 kişi, Dinar'ın Tatarlı beldesinde 2 çocuk ile Emirdağ ilçesinde 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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