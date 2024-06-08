Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı Kocatepe beldesinde, "hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan Y.K'yi de Salar beldesinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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