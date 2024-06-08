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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:44 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:44
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        O.Ş, idaresindeki 03 BT 171 plakalı otomobil, Ordu Bulvarı'nda F.H'nin (25) kullandığı 03 MA 1469 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, sürücü ile motosikletteki S.R, (7) yaralandı.

        Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Sandıklı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

        İ.B, idaresindeki 34 HRA 760 plakalı yolcu otobüsü, Otogar Kavşağı'nda B.K'nin kullandığı tırla çarpıştı.

        Yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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