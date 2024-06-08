Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

        Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 18:19 Güncelleme: 08.06.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde, Emirdağ ve İhsaniye ilçesinin bazı köylerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle yerleşim yerlerinde su birikintileri oluştu.

        Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyünde sokakları, park alanı ve bazı evlerin avlularını su bastı.

        İhbar üzerine köye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle avlularda su tahliyesi ve temizlik çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu başladı
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu başladı
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Yarın evleniyorlar
        Yarın evleniyorlar
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 12 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 12 kişi yaralandı
        İngiliz gitarist Lewis Creaven, müzik kariyerini eşine göre şekillendirdiği...
        İngiliz gitarist Lewis Creaven, müzik kariyerini eşine göre şekillendirdiği...
        24. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı 4 grup konser verdi
        24. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı 4 grup konser verdi
        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı