Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyünde sokakları, park alanı ve bazı evlerin avlularını su bastı.

Kent merkezinde, Emirdağ ve İhsaniye ilçesinin bazı köylerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu.

Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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