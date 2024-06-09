24. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi

Bakıner ve grubu, gitar, davul ve flüt ile birbirinden güzel eserler seslendirdi.

Kentteki bir termal otelde gerçekleştirilen festivalin kapanışında, "Alper Bakıner ve Luxus Band" sahne aldı.

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