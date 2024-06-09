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        24. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi

        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 00:39 Güncelleme: 09.06.2024 - 00:39
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        24. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi
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        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" sona erdi.

        Kentteki bir termal otelde gerçekleştirilen festivalin kapanışında, "Alper Bakıner ve Luxus Band" sahne aldı.

        Bakıner ve grubu, gitar, davul ve flüt ile birbirinden güzel eserler seslendirdi.

        Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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