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        Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsüne ceza kesildi

        Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsüne 16 bin 679 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:58
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        Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsüne ceza kesildi
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        Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsüne 16 bin 679 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin, karayolları denetim istasyonunda kontrol için durdurmak istediği tırın sürücüsü "dur" ikazına uymayarak kaçtı.

        Araç, kısa süre sonra Hava Meydan Komutanlığı Kavşağı'nda durduruldu.

        Ehliyeti bulunmadığı belirlenen sürücüye 16 bin 679 lira ceza kesildi, araç otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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