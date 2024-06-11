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        Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen karı kocaya adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:50
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        Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen karı kocaya adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tatarlı beldesinde S.P. ile eşi D.P'nin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Savcılık izniyle belirlenen adreste yapılan aramada 36 boş senet ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Ekipler, karı kocaya adli işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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