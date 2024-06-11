Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Savcılık izniyle belirlenen adreste yapılan aramada 36 boş senet ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tatarlı beldesinde S.P. ile eşi D.P'nin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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