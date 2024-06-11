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        Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da içinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:31 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:31
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        Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da içinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir yolunda şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 4 bin 259 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Ekipler, otomobildeki M.C.K. ile S.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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