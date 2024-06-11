Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir yolunda şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 4 bin 259 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

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