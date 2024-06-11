Liselerde "Otobüs Kaptanlığı Bölümü" tanıtıldı

Okulun Otobüs Kaptanlığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Emrah Erçek, ilçedeki Dr. Halil İbrahim Özsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Liselerini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

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