Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Ö. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Otogar Kavşağı'nda, M.S.B'nin (66) kullandığı 26 FS 163 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.
Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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