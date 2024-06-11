Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hasan Ö. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Otogar Kavşağı'nda, M.S.B'nin (66) kullandığı 26 FS 163 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.

        Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı

        Benzer Haberler

        Liselerde "Otobüs Kaptanlığı Bölümü" tanıtıldı
        Liselerde "Otobüs Kaptanlığı Bölümü" tanıtıldı
        Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Vali Yiğitbaşı asayiş değerlendirme toplantısı düzenledi
        Vali Yiğitbaşı asayiş değerlendirme toplantısı düzenledi
        Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
        Ağırlıkları 5 tona yaklaşan "kurbanlık" 3 boğa, 1 milyon 200 bin liraya alı...
        Ağırlıkları 5 tona yaklaşan "kurbanlık" 3 boğa, 1 milyon 200 bin liraya alı...
        Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsüne ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsüne ceza kesildi