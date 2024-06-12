Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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