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        Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:48 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:48
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        Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü.

        Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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