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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:42
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.A'nın Emirdağ ilçesine uyuşturucu getirip, satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, ilçe merkesinde yakaladığı T.A'nın üst aramasında 55 uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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