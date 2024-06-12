Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.A'nın Emirdağ ilçesine uyuşturucu getirip, satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ilçe merkesinde yakaladığı T.A'nın üst aramasında 55 uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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