Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Dinar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Dinar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sırasında, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi Emirdağ ilçesinde, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.A'yı Dinar ilçesine bağlı Aktoprak köyünde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıkta yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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