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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Dinar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:50
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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Dinar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sırasında, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi Emirdağ ilçesinde, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.A'yı Dinar ilçesine bağlı Aktoprak köyünde yakaladı.

        Hükümlüler, savcılıkta yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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