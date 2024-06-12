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        Afyonkarahisar'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:11
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        Afyonkarahisar'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        İ.D, (30) idaresindeki tarım aracı, Yeniköy yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki C.D. (15) ile A.D. (12) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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