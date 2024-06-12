Afyonkarahisar'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
İ.D, (30) idaresindeki tarım aracı, Yeniköy yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki C.D. (15) ile A.D. (12) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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