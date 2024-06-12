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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, okul ziyaretinde bulundu

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:00
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, okul ziyaretinde bulundu
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

        Yiğibaşı, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki okulda öğrencilerle bir araya geldi.

        Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerle sohbet eden Yiğitbaşı, okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi aldı.

        Yiğitbaşı, "YKS'ye giren 12. sınıf öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Zorlu bir sınav geçirdiniz. Hepinizin yolları ve bahtları açık olsun. Ama her şeyden önce sizlerin mutlu olması önemli. Biz her zaman sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Daha sonra kurumun okul şenliği programına katılan Yiğitbaşı, öğrencilere yemek ikramında bulundu.

        Okul ziyaretine Yiğitbaşı'na Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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