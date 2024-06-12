GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangın söndürüldü

Gündoğdu, kendilerine destek olan Vali Yiğitbaşı ve il protokolüne teşekkür ederek, otelin faaliyetlerine 1-1,5 ay içinde yeniden başlayacağını ifade etti.

"Yangının kesin sebebi ise itfaiye ekiplerinin raporundan sonra belli olacak. Binanın çatısı, otelin 3'üncü katındaki 70 oda, restoran ve mutfak kısımlarında zarar oluştu. Hasar tespit çalışmaları hemen başladı. Sigorta firması personeli çalışıyor. 20 milyon liranın üzerinde zararımız olduğunu tahmin ediyoruz."

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığının tahmin edildiğini aktaran Gündoğdu, şöyle konuştu:

Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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