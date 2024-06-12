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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:44
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilendi.

        Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenmeleri üzerine hastaneye başvuran 5'i personel 6 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürdü.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, olay yerinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Gündoğdu, AA muhabirine, çatıdaki soğutma çalışmalarının tamamlandığını, hasar tespit çalışmalarının başladığını söyledi.

        Yangının ilk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığının tahmin edildiğini aktaran Gündoğdu, şöyle konuştu:

        "Yangının kesin sebebi ise itfaiye ekiplerinin raporundan sonra belli olacak. Binanın çatısı, otelin 3'üncü katındaki 70 oda, restoran ve mutfak kısımlarında zarar oluştu. Hasar tespit çalışmaları hemen başladı. Sigorta firması personeli çalışıyor. 20 milyon liranın üzerinde zararımız olduğunu tahmin ediyoruz."

        Gündoğdu, kendilerine destek olan Vali Yiğitbaşı ve il protokolüne teşekkür ederek, otelin faaliyetlerine 1-1,5 ay içinde yeniden başlayacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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