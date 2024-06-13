Afyonkarahisar'da trafik denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'da motosiklet, traktör ve serviselere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da motosiklet, traktör ve serviselere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, kent genelinde denetim yapıldı.
Denetimde 144 araç kontrol edildi, 30 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Bazı araçların trafikten men edildiği denetimlerin devam edileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.