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        Şuhut'ta belgesiz diş tedavisi yapan kişi yakalandı

        Şuhut'ta bir evde belgesiz diş tedavisi yapan kişiye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:16
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        Şuhut'ta belgesiz diş tedavisi yapan kişi yakalandı
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        Şuhut'ta bir evde belgesiz diş tedavisi yapan kişiye adli işlem uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İplik Mahallesi'nde bir evde belgesiz diş tedavisi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda, diş tedavisinde kullanılan bir çok tıbbi cihaz, ilaçlar ve malzemeler ele geçirdi.

        Şüpheli H.A'ya adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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