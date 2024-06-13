Şuhut'ta belgesiz diş tedavisi yapan kişi yakalandı
Şuhut'ta bir evde belgesiz diş tedavisi yapan kişiye adli işlem uygulandı.
Şuhut'ta bir evde belgesiz diş tedavisi yapan kişiye adli işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İplik Mahallesi'nde bir evde belgesiz diş tedavisi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda, diş tedavisinde kullanılan bir çok tıbbi cihaz, ilaçlar ve malzemeler ele geçirdi.
Şüpheli H.A'ya adli işlem uygulandı.
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