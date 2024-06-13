Afyonkarahisar'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir yasağı

Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi için14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara 47 saatlik seyir yasağı getirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde turizm bölgelerine gidebileceği için taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşacağı kaydedildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla birtakım tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin Antalya ve İzmir istikametinde D-650 ile D-300 kara yollarının Afyonkarahisar kesimindeki seyirlerine 47 saat süreyle izin verilmeyeceği belirtildi.