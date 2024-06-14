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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:39 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:39
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Dumlupınar, Sümer, Karaman ve Erenler mahallelerinde belirlenen iş yeri ve adreslerde yaptığı aramalarda 5 bin 264 sentetik ecza ele geçirdi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis, 1 kişiye de adli işlem uyguladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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