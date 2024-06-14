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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Dinar'da otobüs duraklarında kitaplık oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:15
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Dinar'da otobüs duraklarında kitaplık oluşturuldu.

        Fatih Mahallesi Muhtarı Barış Uslu tarafından otobüs duraklarına öğrenciler ve vatandaşların kullanması için kitaplık kurdu.

        Uslu, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı ve mahalle sakinlerini okumaya teşvik etmek amacıyla 'Okuduğunu Getir, Okumadığını Götür' sloganıyla duraklara yaptığımız kitaplıklar ilgi gördü. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        - Şuhut'ta arazide çıkan yangın söndürüldü

        Şuhut ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Paşacık köyünde arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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