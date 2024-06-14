Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Dinar'da otobüs duraklarında kitaplık oluşturuldu.

Fatih Mahallesi Muhtarı Barış Uslu tarafından otobüs duraklarına öğrenciler ve vatandaşların kullanması için kitaplık kurdu.

Uslu, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı ve mahalle sakinlerini okumaya teşvik etmek amacıyla 'Okuduğunu Getir, Okumadığını Götür' sloganıyla duraklara yaptığımız kitaplıklar ilgi gördü. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Şuhut'ta arazide çıkan yangın söndürüldü

Şuhut ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.