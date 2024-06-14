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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:32
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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D'yi Sülümenli beldesinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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