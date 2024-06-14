Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D'yi Sülümenli beldesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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