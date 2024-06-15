Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Kurduğu vakıfla yaklaşık 150 öksüz ve yetim çocuğa "manevi babalık" yapıyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da küçük yaşlarda babasını kaybeden iş insanı Mehmet Ülkü, hayalini kurduğu Yetim Çocuklar Vakfı ile ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun yüzünü güldürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurduğu vakıfla yaklaşık 150 öksüz ve yetim çocuğa "manevi babalık" yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da küçük yaşlarda babasını kaybeden iş insanı Mehmet Ülkü, hayalini kurduğu Yetim Çocuklar Vakfı ile ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun yüzünü güldürüyor.

        Evli ve 2 çocuk sahibi 38 yaşındaki Ülkü'nün ismini taşıyan babası Mehmet Ülkü, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

        Henüz 10 yaşında yetim kalan Ülkü, yaşadığı zorluklar nedeniyle ilerleyen yaşlarda yetim ve öksüz çocuklarla ilgilenmeye karar verdi.

        Ülkü öncülüğünde, 8 ay önce kurulan Yetim Çocuklar Vakfı, hayırseverlerin bağışlarıyla Afyonkarahisar'da yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun ihtiyacını karşılıyor.

        Nakdi desteğin yanı sıra gıda, giyim yardımında bulunan Ülkü, belirli günlerde düzenledikleri piknik ve eğlencelerle çocuklar ile ailelerin mutlu olmalarına katkı sağlıyor.

        Çocuklara bayramlık hediye eden Ülkü, AA muhabirine, yetim büyüdüğü için görevinin ne kadar ağır olduğunu bildiğini söyledi.

        Kurdukları vakıfla büyük bir aile olduklarını vurgulayan Ülkü, "500'e yakın gönüllü üyemiz var. Her gün araştırma yapıyoruz. Hedefimiz, şehrimizdeki ihtiyaç sahibi bütün öksüz ve yetim çocukların yanında yer almak. Afyonkarahisar'da çalınmadık kapı ve ihtiyaç sahibi kimse bırakmayana kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

        Ülkü, hiçbir çocuğun babasız olduğu için üzülmesine gönlünün el vermediğini, onların mutluluğu için gayret gösterdiklerini belirterek, "Babam hayatta olsaydı acaba bu hissiyatım olur muydu? Böyle bir hayal kurarmıydım, onu bilmiyorum. Belki bu da bir takdir. İnsan yaşına bakmaksızın çocuk da olsa, yaşlı da olsa hayatın her anında babası yoksa mutlaka eksikliğini yaşıyor. Allah, herkesin annesini, babasını başından eksik etmesin. Evlatlar da anne ve babalarının kıymetini bilmeli." ifadesini kullandı.

        - "Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak bambaşka bir duygu"

        Vakıftan önce de yetim ve öksüz çocukların ailelerine desteklerde bulunduğuna değinen Ülkü, vakıfla bu durumun daha kalıcı hale dönüştüğünü dile getirdi.

        Hayalini gerçekleştirdiği vakıfla daha çok şeyler yapmak istediklerini anlatan Ülkü, "Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak bambaşka bir duygu. Vakıf hizmetlerinde tarif edilmez haz ve mutluluk yaşıyorum. Allah, herkesin böyle hayır yolunda hayallerini gerçekleştirsin inşallah." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu
        Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu
        Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu
        Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir yasa...
        Afyonkarahisar'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir yasa...