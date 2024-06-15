Kurduğu vakıfla yaklaşık 150 öksüz ve yetim çocuğa "manevi babalık" yapıyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da küçük yaşlarda babasını kaybeden iş insanı Mehmet Ülkü, hayalini kurduğu Yetim Çocuklar Vakfı ile ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun yüzünü güldürüyor.

Evli ve 2 çocuk sahibi 38 yaşındaki Ülkü'nün ismini taşıyan babası Mehmet Ülkü, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Henüz 10 yaşında yetim kalan Ülkü, yaşadığı zorluklar nedeniyle ilerleyen yaşlarda yetim ve öksüz çocuklarla ilgilenmeye karar verdi.

Ülkü öncülüğünde, 8 ay önce kurulan Yetim Çocuklar Vakfı, hayırseverlerin bağışlarıyla Afyonkarahisar'da yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun ihtiyacını karşılıyor.

Nakdi desteğin yanı sıra gıda, giyim yardımında bulunan Ülkü, belirli günlerde düzenledikleri piknik ve eğlencelerle çocuklar ile ailelerin mutlu olmalarına katkı sağlıyor. Çocuklara bayramlık hediye eden Ülkü, AA muhabirine, yetim büyüdüğü için görevinin ne kadar ağır olduğunu bildiğini söyledi. Kurdukları vakıfla büyük bir aile olduklarını vurgulayan Ülkü, "500'e yakın gönüllü üyemiz var. Her gün araştırma yapıyoruz. Hedefimiz, şehrimizdeki ihtiyaç sahibi bütün öksüz ve yetim çocukların yanında yer almak. Afyonkarahisar'da çalınmadık kapı ve ihtiyaç sahibi kimse bırakmayana kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Ülkü, hiçbir çocuğun babasız olduğu için üzülmesine gönlünün el vermediğini, onların mutluluğu için gayret gösterdiklerini belirterek, "Babam hayatta olsaydı acaba bu hissiyatım olur muydu? Böyle bir hayal kurarmıydım, onu bilmiyorum. Belki bu da bir takdir. İnsan yaşına bakmaksızın çocuk da olsa, yaşlı da olsa hayatın her anında babası yoksa mutlaka eksikliğini yaşıyor. Allah, herkesin annesini, babasını başından eksik etmesin. Evlatlar da anne ve babalarının kıymetini bilmeli." ifadesini kullandı. - "Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak bambaşka bir duygu"