Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla trafikteki araç sayısı da arttı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla trafikteki araç sayısı da arttı.
Afyonkarahisar'ı Antalya, Denizli, Isparta ve Burdur'a bağlayan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluk oluştu.
Dün akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu bugün sabah saatlerinde arttı.
Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
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