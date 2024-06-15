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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:46
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        T.D. yönetimindeki 27 AEY 815 plakalı otomobil, Sülümenli beldesi yakınlarında yolun sağ tarafında bulunan şarampole girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile N.D, Y.T.D. ve R.B.D. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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