Bolvadin'de trafik denetimleri
Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, bayram tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.
Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, bayram tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.
Bolat, denetimlerde sürücüleri trafik kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla denetimler artırıldı.
İlçedeki çevre yolunda oluşturulan uygulama noktasında ekipler, dronla denetim yaptı.
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