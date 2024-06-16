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        Afyonkarahisar'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

        Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan kesimi sırasında kendisini yaralayanlar, acil servislere müracaat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:56
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        Afyonkarahisar'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
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        Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan kesimi sırasında kendisini yaralayanlar, acil servislere müracaat etti.

        Kentte şu ana kadar 20 acemi kasap, başta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        Vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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