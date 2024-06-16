Afyonkarahisar'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan kesimi sırasında kendisini yaralayanlar, acil servislere müracaat etti.
Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan kesimi sırasında kendisini yaralayanlar, acil servislere müracaat etti.
Kentte şu ana kadar 20 acemi kasap, başta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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