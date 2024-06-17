Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 06 EPR 19 plakalı otomobil, Sandıklı ilçesi İstasyon Caddesi'nde R.B.Ö'nün (17) kullandığı 03 AGH 117 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki A.M. (16) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.
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