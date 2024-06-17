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        Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:00
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        Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 06 EPR 19 plakalı otomobil, Sandıklı ilçesi İstasyon Caddesi'nde R.B.Ö'nün (17) kullandığı 03 AGH 117 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki A.M. (16) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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