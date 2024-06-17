Lösemi hastası küçük Nermin, kök hücre nakliyle çifte bayram yaşıyor

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da lösemi hastası 12 yaşındaki Nermin Gülcü'nün yüzü, hiç tanımadığı birinin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) yaptığı bağışla güldü.

Kütahya'da yaşayan Müberra Gültekin (37), iki yıl önce kızı Nermin Gülcü'yü halsizlik şikayetiyle hastaneye götürdü.

Lösemi tanısı konulan ve kemoterapi tedavisine başlanan çocuğa rahatsızlığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılmasına karar verildi.

Yapılan taramalar ve tetkikler sonucu Gülcü'ye bağışçıdan nakil yapılabileceği belirlendi.

"Karamsar olmak istemiyorsunuz ama kan kustuğunu, hiçbir şey yemeyip, baygın yattığını görünce anne olarak daha çok parçalanıyorsunuz. Kendiniz tükenmişken, ona moral vermek istiyorsunuz. Hep böyle güzel günlerin geleceğini biliyorduk. Anne-kız güçlü durmaya çalıştık. Doktorlarımız ve hastane personelinin de desteğiyle yüzümüz gülecek. Bize çok güzel dokundular. Ağladığımızda gözyaşlarımızı sildiler. Bize çifte bayram oldu. Hem dışarı çıkacağız hem kızım iyi olacak hem de bayramı bayram gibi yaşayacağız."