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        Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan genci evinde bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan genci bıçakla yaralayan şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:31
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        Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan genci evinde bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan genci bıçakla yaralayan şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Işıklar beldesinde Ş.T. (21) ve arkadaşı M.A.L. (21), aralarında kız meselesinden dolayı husumet bulunan R.Y'nin (22) evine gitti.

        Şüphelilerden M.A.L. bahçede gözcülük yaparken, Ş.T. girdiği evdeki R.Y'yi bıçakladı. Şüpheliler ardından, hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

        Yaralanan R.Y, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Olaydan sonra İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcıdaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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