Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan genci evinde bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan genci bıçakla yaralayan şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Işıklar beldesinde Ş.T. (21) ve arkadaşı M.A.L. (21), aralarında kız meselesinden dolayı husumet bulunan R.Y'nin (22) evine gitti.

Şüphelilerden M.A.L. bahçede gözcülük yaparken, Ş.T. girdiği evdeki R.Y'yi bıçakladı. Şüpheliler ardından, hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralanan R.Y, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.