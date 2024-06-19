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        Kök hücre nakli yapılan lösemi hastası küçük Nermin, taburcu oldu

        Afyonkarahisar'da lösemi hastası 12 yaşındaki Nermin Gülcü, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:52 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:52
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        Kök hücre nakli yapılan lösemi hastası küçük Nermin, taburcu oldu
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        Afyonkarahisar'da lösemi hastası 12 yaşındaki Nermin Gülcü, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu.

        Kütahya'da yaşayan Gülcü, bayram öncesi yapılan nakille yüzü güldü. Hastane önünde babası, aile yakınları çiçeklerle balonlarla Nermin'i karşıladı.

        Anne Müberra Gültekin, AA muhabirine, bugün hastaneden taburcu olduklarını söyledi.

        Kızının tedavisiyle ilgilenen doktorlara ve ekibine teşekkür eden Gültekin, "Bize çok destekçi oldular. Kızımın gücü ve metaneti sayesinde bugün taburcu oluyoruz." dedi.

        Baba Bekir Gülcü de çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

        İki yıllık zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getiren Gülcü, "İbrahim hocanın da destekleriyle bu süreci atlattık, taburcu oluyoruz. Bundan sonra rutin kontroller olacak. Bugün bizim için hem doğum günü hem ikinci bir bayram. Çok mutluyuz." diye konuştu.

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker de "Şu an biz aileden daha çok mutluyuz. Nermin bizim 18'inci kemik iliği nakli hastamız. İki tane de içerde var. İnşallah bu başarılar artarak devam eder. Ailemizin inancı, azmi en önemli bu başarıdaki faktörlerden." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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