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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 23:00 Güncelleme: 19.06.2024 - 23:00
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        O.K idaresindeki 34 DUZ 419 plakalı otomobil, ilçenin Suçıkan mevkisinde H.Ö'nün kullandığı 11 AY 352 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan M.E.Ö'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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