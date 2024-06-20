Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi yaralandı.
N.C.(83) yönetimindeki 03 SD 336 plakalı otomobil, ilçenin Ağzıkara köyü kavşağında A.S.T (28) yönetimindeki16 BIY 514 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler N.C, A.S.T ve 16 BIY 514 plakalı otomobilde bulunan E.T.T (27), M.T (47), E.G (29), H.E.G (5), E.A.G (3) ve A.E.G (1) Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü N.C müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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