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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:05 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:05
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi yaralandı.

        N.C.(83) yönetimindeki 03 SD 336 plakalı otomobil, ilçenin Ağzıkara köyü kavşağında A.S.T (28) yönetimindeki16 BIY 514 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler N.C, A.S.T ve 16 BIY 514 plakalı otomobilde bulunan E.T.T (27), M.T (47), E.G (29), H.E.G (5), E.A.G (3) ve A.E.G (1) Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan sürücü N.C müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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