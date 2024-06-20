Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ö.Y.K (43) idaresindeki 35 HAS 53 plakalı otomobil, merkeze bağlı Salar beldesi kavşağında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yarlanan sürücü ile N.T, M.K, H.Ş.Y ve C.B.Y Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne (AFSÜ) kaldırıldı.
Yaralılardan Ö.Y.K ve N.T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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