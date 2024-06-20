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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:32 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:32
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ö.Y.K (43) idaresindeki 35 HAS 53 plakalı otomobil, merkeze bağlı Salar beldesi kavşağında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yarlanan sürücü ile N.T, M.K, H.Ş.Y ve C.B.Y Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne (AFSÜ) kaldırıldı.

        Yaralılardan Ö.Y.K ve N.T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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